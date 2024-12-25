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Происшествия

Пенсионерку-рецидивистку осудили на 12 лет в Таразе

Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст , фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 19:06 Фото: Zakon.kz
В Жамбылском областном суде вынесен приговор пенсионерке, которая распространяла и сама употребляла психоактивные вещества, сообщает Zakon.kz.

Пожилую женщину обвинили в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта наркотических средств в особо крупном размере по п. 3 ч. 3 ст. 297 УК РК.

Судом установлено, что ранее неоднократно судимая уроженка Жамбылской области вновь совершила "особо тяжкое уголовное правонарушение против здоровья населения и нравственности на территории Тараза".

В ноябре 2023 года в ходе обыска квартиры женщины сотрудниками полиции был обнаружен и изъят героин общим весом 5,45 г. Такое количество вещества относится к особо крупному размеру. Выяснилось, что наркотики она незаконно хранила с целью сбыта.

Вина подсудимой подтверждена протоколами следственных действий, заключениями экспертиз, стенограммами разговоров женщины с другими лицами и иными доказательствами.

При вынесении приговора суд принял во внимание смягчающие обстоятельства – пожилой возраст преступницы и наличие детей, внуков, а отягчающими – наличие в действиях опасного рецидива.

"Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области гражданке "О." с учетом неотбытой части наказания по предыдущему приговору окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет. Кроме того, назначено принудительное лечение от расстройств (заболеваний), связанных с употреблением психоактивных веществ".Пресс-служба Жамбылского областного суда

Постановление вступило в законную силу.

В ноябре 2024 года пенсионера осудили на пять лет за махинацию с продажей карьеров Мангистауской области.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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