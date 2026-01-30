Пенсионерки из Акмолинской области избили соседку из-за долга

Пенсионерки устроили драку из-за долгов в Макинске. Суд Акмолинской области вынес приговор, сообщает Zakon.kz.

Известно, что в городе Макинск суд назначил ограничение свободы на 7 месяцев двум женщинам – Ф. (72 года) и С. (89 лет) – за причинение легкого вреда здоровью потерпевшей К.

Инцидент произошел в подъезде дома: Ф. потребовала возврата долга от К., после чего та споткнулась на ступеньках. Ф. схватила женщину за волосы, а вместе с С. ударила кулаками по голове.

К. была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Суд взыскал с осужденных в солидарном порядке 130 тыс. тенге материального ущерба, 500 тыс. компенсации морального вреда и 200 тыс. за услуги представителя.

Апелляция оставила приговор без изменений.