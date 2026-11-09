Ремонт трассы Алматы – Усть-Каменогорск обернулся скандалом на 115 млн тенге

При капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск подрядчик использовал материалы, которые не имел права брать, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о незаконной добыче полезных ископаемых. Об этом 9 ноября 2026 года рассказали в прокуратуре области Жетысу.

"Установлено, что подрядная организация без соответствующих разрешительных документов осуществляла добычу камня и грунта с горного склона, используя их в качестве основания при строительстве дороги. По предварительным расчетам, ущерб, причиненный государству в результате незаконного недропользования, составил более 115 млн тенге", – сообщили в надзорном органе.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по пункту 3 части 3 статьи 334 Уголовного кодекса (самовольное пользование недрами), проводится досудебное расследование.

Ход расследования находится на контроле прокуратуры области Жетысу.

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