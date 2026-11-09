Ремонт трассы Алматы – Усть-Каменогорск обернулся скандалом на 115 млн тенге
Фото: primeminister.kz
При капитальном ремонте автомобильной дороги республиканского значения Алматы – Усть-Каменогорск подрядчик использовал материалы, которые не имел права брать, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о незаконной добыче полезных ископаемых. Об этом 9 ноября 2026 года рассказали в прокуратуре области Жетысу.
"Установлено, что подрядная организация без соответствующих разрешительных документов осуществляла добычу камня и грунта с горного склона, используя их в качестве основания при строительстве дороги. По предварительным расчетам, ущерб, причиненный государству в результате незаконного недропользования, составил более 115 млн тенге", – сообщили в надзорном органе.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по пункту 3 части 3 статьи 334 Уголовного кодекса (самовольное пользование недрами), проводится досудебное расследование.
Ход расследования находится на контроле прокуратуры области Жетысу.
В Акмолинской области полицейские произвели массовое задержание черных старателей, которые незаконно проникли на территорию горно-обогатительного комбината.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript