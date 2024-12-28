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Происшествия

Пропавшего пастуха нашли живым в Абайской области

Поисково-спасательный отряд, спасатели, спасатель, спасение людей, МЧС, чрезвычайные ситуации , фото - Новости Zakon.kz от 29.12.2024 04:50 Фото: МЧС РК
Ночью 29 декабря в подгороднем лесничестве был найден 56-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, ранее верхом на лошади он отправился за скотом из села Изатулла Бородулихинского района, но заблудился в лесной местности. Поиски пропавшего пастуха проводили в Бескарагайском районе в 40 км от города Семей.

В поисковых мероприятиях участвовали спасатели ДЧС совместно с сотрудниками Департамента полиции. Обнаружить мужчину удалось при помощи дрона и снегохода.

"Медицинская помощь ему не потребовалась". – говорится в сообщении.

Днями ранее в Каркаралинском районе Карагандинской области 47 лошадей утонули в степном озере.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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