Пропавшего пастуха нашли живым в Абайской области

Ночью 29 декабря в подгороднем лесничестве был найден 56-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба МЧС страны, ранее верхом на лошади он отправился за скотом из села Изатулла Бородулихинского района, но заблудился в лесной местности. Поиски пропавшего пастуха проводили в Бескарагайском районе в 40 км от города Семей.

В поисковых мероприятиях участвовали спасатели ДЧС совместно с сотрудниками Департамента полиции. Обнаружить мужчину удалось при помощи дрона и снегохода.

"Медицинская помощь ему не потребовалась". – говорится в сообщении.

Днями ранее в Каркаралинском районе Карагандинской области 47 лошадей утонули в степном озере.