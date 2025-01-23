Пастух выехал в сторону зимовки и пропал в Абайской области
Фото: скриншот видео
На пульт 112 поступило сообщение о том, что сегодня 48-летний мужчина выехал на лошади из села Тарбагатай в сторону села Акши, где находится зимовка Иргебай, и пропал, сообщает Zakon.kz.
Спасатели МЧС совместно с сотрудниками полиции нашли пропавшего в 10 км от зимовки Иргебай, в зимовке Мынбулак. Его доставили в сельскую больницу для осмотра.
МЧС советует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта!
Ранее сообщалось, что почти во всем Казахстане на 24 января объявили штормовое предупреждение.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript