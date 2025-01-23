Пастух выехал в сторону зимовки и пропал в Абайской области

На пульт 112 поступило сообщение о том, что сегодня 48-летний мужчина выехал на лошади из села Тарбагатай в сторону села Акши, где находится зимовка Иргебай, и пропал, сообщает Zakon.kz.

Спасатели МЧС совместно с сотрудниками полиции нашли пропавшего в 10 км от зимовки Иргебай, в зимовке Мынбулак. Его доставили в сельскую больницу для осмотра.

МЧС советует учитывать штормовые предупреждения и в случае ухудшения погоды не выезжать за пределы населенного пункта!

Ранее сообщалось, что почти во всем Казахстане на 24 января объявили штормовое предупреждение.