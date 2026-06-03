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Общество

Задержанная в аэропорту Алматы женщина получила 16 лет тюрьмы

Наркопреступность, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 05:30 Фото: Zakon.kz
23-летняя жительница Жамбылской области приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы признана виновной и осуждена к 16 годам лишения свободы, сообщает Zakon.kz.

Задержание женщины произошло в международном аэропорту Алматы по прилете рейса Бангкок – Алматы в декабре 2025 года. При осмотре багажа в ее чемодане было обнаружено и изъято наркотическое средство – гашишное масло общим весом 8 кг 879 гр.

Наркопреступность, наркотики, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2026 05:30

Фото: polisia.kz

По данному факту транспортными полицейскими проведено досудебное расследование, передает портал Policia.kz.

"В ходе следствия установлено, что подозреваемая, осознавая противоправный характер своих действий и возможные правовые последствия, действуя по предварительному сговору за денежное вознаграждение, согласилась на незаконное перемещение через государственную границу Республики Казахстан наркотических средств, а также их хранение и пересылку в целях сбыта в особо крупном размере", – говорится в сообщении.

На днях приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы она признана виновной и осуждена к 16 годам лишения свободы.

Ранее афганский опий изъяли у двух казахстанцев в Шымкенте.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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