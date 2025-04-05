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Происшествия

В Алматы произошло страшное ДТП с участием двух автомобилей

Ночная авария в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 06.04.2025 02:59 Фото: Zakon.kz
Ночью 6 апреля 2025 года в Турксибском районе Алматы на пересечении улиц Акан серы и Михаила Майбороды произошло жуткое ДТП с участием двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Chevrolet Cobalt двигался по улице Акан серы в северном направлении. Когда он выехал на пересечение с улицей Майбороды, в него на полном ходу врезался автомобиль Lada Granta, который ехал по Майбороды в западном направлении.

Удар был такой силы, что Lada закрутило на дороге в обратном направлении, а Cobalt от мощного удара отлетел в сторону.

Фото: Zakon.kz

Он пришелся ему в бок. Во время столкновения автомобиль снес несколько секций бордюров. После этого врезался в матчу дорожного освещения, которая тут же рухнула на землю.

Фото: Zakon.kz

В результате этого ДТП серьезно пострадали водитель и пассажир Cobalt. Им был таксист, который вез пассажира.

Фото: Zakon.kz

Бригада скорой помощи обоих госпитализировала в больницу.

Фото: Zakon.kz

Пассажир получил тяжелые травмы. В салоне машины заметны кровавые следы.

Фото: Zakon.kz

Водитель Lada Granta тяжелых травм не получил. Медицинская помощь и госпитализация ему не потребовались.

Фото: Zakon.kz

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники дорожной полиции, которые выясняют все обстоятельства жуткого инцидента.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось, что на трассе Алматы – Бишкек насмерть сбили мужчину.

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Аксинья Титова
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