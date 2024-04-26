Взрыв чуть не произошел во время пожара на Восточной объездной в Алматы

В Алматы горели дом и хозпостройка, расположенные вдоль Восточной объездной дороги, сообщает Zakon.kz.

ЧП произошло 26 апреля.

Фото: Zakon.kz

"В 12:20 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному номеру на сообщение о горении частного дома по ул. Оренбургская Медеуского района. По прибытии первых подразделений через семь минут обнаружено горение кровли хозяйственной постройки по ул. Шокая с переходом на кровлю двухэтажного частного дома, расположенного по ул. Оренгбургская, на площади 200 м²", – сообщили в ДЧС города.





Фото: Zakon.kz

Во время разведки и тушения пожарные эвакуировали газовые баллоны, предотвратив угрозу взрыва.





Фото: Zakon.kz

Локализовали возгорание в течение 31 минуты. Ликвидировали в 13:23.





Фото: Zakon.kz

Производится разборка и пролив конструкций. В ликвидации пожара задействовали 32 человека личного состава и 10 единиц техники и службы взаимодействия города.

Накануне, 25 апреля, в Алматы полностью выгорел пассажирский автобус.