Взрыв чуть не произошел во время пожара на Восточной объездной в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы горели дом и хозпостройка, расположенные вдоль Восточной объездной дороги, сообщает Zakon.kz.
ЧП произошло 26 апреля.
Фото: Zakon.kz
"В 12:20 силы и средства ДЧС Алматы направлены по повышенному номеру на сообщение о горении частного дома по ул. Оренбургская Медеуского района. По прибытии первых подразделений через семь минут обнаружено горение кровли хозяйственной постройки по ул. Шокая с переходом на кровлю двухэтажного частного дома, расположенного по ул. Оренгбургская, на площади 200 м²", – сообщили в ДЧС города.
Фото: Zakon.kz
Во время разведки и тушения пожарные эвакуировали газовые баллоны, предотвратив угрозу взрыва.
Фото: Zakon.kz
Локализовали возгорание в течение 31 минуты. Ликвидировали в 13:23.
Фото: Zakon.kz
Производится разборка и пролив конструкций. В ликвидации пожара задействовали 32 человека личного состава и 10 единиц техники и службы взаимодействия города.
Накануне, 25 апреля, в Алматы полностью выгорел пассажирский автобус.
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