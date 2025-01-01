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Происшествия

Работу общественного транспорта ограничили в пяти регионах Казахстана

Общественный транспорт Астаны, автобус в Астане, автобусы, автобус, автобусы Астаны, общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 02:40 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
По прогнозам РГП "Казгидромет" из-за ухудшения погодных условий (туман, метель, гололед), закрыли и ограничили движение автотранспрорта сразу в нескольких областях, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях и Улытауской областях Казахстана закрыли движение для всех видов автотранспорта, а также ограничили движение для грузового и общественного транспорта.

Поэтому МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:

  • Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток;
  • Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.

Ранее сообщалось, что в 10 областях Казахстана на 2 января объявили штормовое предупреждение.

Аксинья Титова
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