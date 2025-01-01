Работу общественного транспорта ограничили в пяти регионах Казахстана
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
По прогнозам РГП "Казгидромет" из-за ухудшения погодных условий (туман, метель, гололед), закрыли и ограничили движение автотранспрорта сразу в нескольких областях, сообщает Zakon.kz.
В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях и Улытауской областях Казахстана закрыли движение для всех видов автотранспорта, а также ограничили движение для грузового и общественного транспорта.
Поэтому МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:
- Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток;
- Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.
Ранее сообщалось, что в 10 областях Казахстана на 2 января объявили штормовое предупреждение.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript