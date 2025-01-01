Работу общественного транспорта ограничили в пяти регионах Казахстана

По прогнозам РГП "Казгидромет" из-за ухудшения погодных условий (туман, метель, гололед), закрыли и ограничили движение автотранспрорта сразу в нескольких областях, сообщает Zakon.kz.

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях и Улытауской областях Казахстана закрыли движение для всех видов автотранспорта, а также ограничили движение для грузового и общественного транспорта.

Поэтому МЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:

Воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в темное время суток;

Следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.

Ранее сообщалось, что в 10 областях Казахстана на 2 января объявили штормовое предупреждение.