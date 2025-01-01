#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
События

Метель, гололед и туман: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение

штормовое предупреждение, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 21:24 Фото: pixabay
В 10 областях Казахстана на 2 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге Карагандинской области ожидаются метель, гололед и туман. В Караганде метель, гололед, туман. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Ночью в Улытауской области ожидается метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Жезказгане ночью ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью временами порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

В центре, на севере, востоке Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, ночью и утром на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидаются гололед, туман.

Ночью в центре, на юге, востоке и днем на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, ночью на юге, востоке, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Актобе днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Семее днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

В Кокшетау ожидаются метель, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 2 января 2025 года опубликовали синоптики.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
В Актюбинской области ветеран ВОВ отметил 101-й день рождения
События
20:48, Сегодня
В Актюбинской области ветеран ВОВ отметил 101-й день рождения
Токаев поздравил президента Кубы с Днем победы революции
События
16:01, Сегодня
Токаев поздравил президента Кубы с Днем победы революции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: