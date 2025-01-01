Метель, гололед и туман: в каких областях РК объявили штормовое предупреждение

В 10 областях Казахстана на 2 января объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге Карагандинской области ожидаются метель, гололед и туман. В Караганде метель, гололед, туман. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Ночью в Улытауской области ожидается метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный, ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Жезказгане ночью ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью временами порывы 15-20 м/с.

На северо-востоке Мангистауской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, днем на западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

В центре, на севере, востоке Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный, ночью и утром на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидаются гололед, туман.

Ночью в центре, на юге, востоке и днем на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный, ночью на юге, востоке, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Актобе днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, южный, днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный, днем порывы 15-18 м/с.

В Семее днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с. В Уральске ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, порывы 18 м/с.

В Кокшетау ожидаются метель, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Ранее прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 2 января 2025 года опубликовали синоптики.