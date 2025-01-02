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Происшествия

Землетрясение произошло в 353 километрах от Алматы

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 10:45 Фото: wikimedia
Землетрясение произошло в 353 километрах на северо-восток от Алматы 2 января 2025 года в 09:40 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанского Национального Центра данных, очаг землетрясения находился на территории Китая:

"Координаты эпицентра: 43.91 градуса северной широты, 81.08 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.8. Энергетический класс K=10.9. Глубина h=12 км".

Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет.

Землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 10:45

Фото: kndc.kz

30 декабря 2024 года землетрясение зафиксировали в Каспийском море. Очаг находился на глубине 46 километров.

Андрей Дюсупов
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