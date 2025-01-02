Землетрясение произошло в 353 километрах от Алматы

Фото: wikimedia

Землетрясение произошло в 353 километрах на северо-восток от Алматы 2 января 2025 года в 09:40 по времени Астаны, сообщает Zakon.kz.

По информации Казахстанского Национального Центра данных, очаг землетрясения находился на территории Китая: "Координаты эпицентра: 43.91 градуса северной широты, 81.08 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=4.8. Энергетический класс K=10.9. Глубина h=12 км". Сведений об ощутимости на территории Казахстана нет. Фото: kndc.kz 30 декабря 2024 года землетрясение зафиксировали в Каспийском море. Очаг находился на глубине 46 километров.

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