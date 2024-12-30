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Мир

В Каспийском море произошло землетрясение

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение , фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 09:11 Фото: wikimedia
30 декабря 2024 года в 01:14 по времени Астаны (29 декабря в 20:14 по Гринвичу) в Каспийском море произошло землетрясение. Об этом Zakon.kz сообщили в Национальном центре данных Казахстана.

Согласно данным центра, магнитуда составила 4 балла. Также отмечено, что эпицентр находился на глубине 46 километров.

В Каспийском море произошло землетрясение, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2024 09:11

Фото: kndc.kz

"Координаты эпицентра: 41.54 градуса северной широты, 49.98 градуса восточной долготы. Магнитуда – mb=4. Энергетический класс – K=10.9. Глубина – h=11 километров", – уточнили специалисты.

28 декабря ощутимое землетрясение произошло у берегов Японии. Эпицентр подземных толчков находился ближе всего к префектуре Фукусима, а очаг залегал на глубине 40 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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