В Каспийском море произошло землетрясение
Фото: wikimedia
30 декабря 2024 года в 01:14 по времени Астаны (29 декабря в 20:14 по Гринвичу) в Каспийском море произошло землетрясение. Об этом Zakon.kz сообщили в Национальном центре данных Казахстана.
Согласно данным центра, магнитуда составила 4 балла. Также отмечено, что эпицентр находился на глубине 46 километров.
Фото: kndc.kz
"Координаты эпицентра: 41.54 градуса северной широты, 49.98 градуса восточной долготы. Магнитуда – mb=4. Энергетический класс – K=10.9. Глубина – h=11 километров", – уточнили специалисты.
28 декабря ощутимое землетрясение произошло у берегов Японии. Эпицентр подземных толчков находился ближе всего к префектуре Фукусима, а очаг залегал на глубине 40 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.
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