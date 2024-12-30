В Каспийском море произошло землетрясение

Фото: wikimedia

30 декабря 2024 года в 01:14 по времени Астаны (29 декабря в 20:14 по Гринвичу) в Каспийском море произошло землетрясение. Об этом Zakon.kz сообщили в Национальном центре данных Казахстана.

Согласно данным центра, магнитуда составила 4 балла. Также отмечено, что эпицентр находился на глубине 46 километров. Фото: kndc.kz "Координаты эпицентра: 41.54 градуса северной широты, 49.98 градуса восточной долготы. Магнитуда – mb=4. Энергетический класс – K=10.9. Глубина – h=11 километров", – уточнили специалисты. 28 декабря ощутимое землетрясение произошло у берегов Японии. Эпицентр подземных толчков находился ближе всего к префектуре Фукусима, а очаг залегал на глубине 40 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.

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