В Алматинской области потушили пожар в дачном секторе

В одном из дачных обществ села Кемертоган Карасайского района произошел пожар в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, прибывшие сотрудники оперативно ликвидировали загорание на площади 61 кв. м. Пострадавших нет.

Фото: МЧС РК

Ранее в МЧС напомнили казахстанцам о правилах пожарной безопасности из-за участившихся случаев возгораний, последствия которых иногда бывают трагическими.

19 октября пожарные предотвратили взрыв на заправке Караганды. Сотрудникам МЧС вовремя удалось предотвратить распространение огня на АЗС, где загорелись покрышки.