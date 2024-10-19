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Законодательство РК

В Алматинской области потушили пожар в дачном секторе

Пожарные Алматинской области ликвидировали загорание в дачном секторе, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 17:34 Фото: МЧС РК
В одном из дачных обществ села Кемертоган Карасайского района произошел пожар в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, прибывшие сотрудники оперативно ликвидировали загорание на площади 61 кв. м. Пострадавших нет.

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2024 17:34

Фото: МЧС РК

Ранее в МЧС напомнили казахстанцам о правилах пожарной безопасности из-за участившихся случаев возгораний, последствия которых иногда бывают трагическими.

19 октября пожарные предотвратили взрыв на заправке Караганды. Сотрудникам МЧС вовремя удалось предотвратить распространение огня на АЗС, где загорелись покрышки.

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