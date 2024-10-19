В Алматинской области потушили пожар в дачном секторе
Фото: МЧС РК
В одном из дачных обществ села Кемертоган Карасайского района произошел пожар в частном жилом доме, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, прибывшие сотрудники оперативно ликвидировали загорание на площади 61 кв. м. Пострадавших нет.
Фото: МЧС РК
Ранее в МЧС напомнили казахстанцам о правилах пожарной безопасности из-за участившихся случаев возгораний, последствия которых иногда бывают трагическими.
19 октября пожарные предотвратили взрыв на заправке Караганды. Сотрудникам МЧС вовремя удалось предотвратить распространение огня на АЗС, где загорелись покрышки.
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