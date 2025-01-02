В поселке под Астаной произошло одновременно два пожара
Фото: МЧС РК
1 января 2025 года в поселке Коянды Акмолинской области произошло одновременно два пожара: горела кровля частного жилого дома и хозяйственной постройки, cообщает Zakon.kz.
Силами ДЧС оба пожара удалось ликвидировать.
"Пострадавших нет, причины устанавливается", – уточняется в сообщении.
По информации ДЧС Акмолинской области, информация о пожаре поступила на линию "101" в 18:35. Уже в 18:59 на место происшествия прибыли два спецавтомобиля из Астаны.
"На момент прибытия первого боевого расчета крыша дома сгорела на 80%. В 20:30 пожар полностью ликвидировали", – рассказали в ДЧС.
В ДЧС региона обратились к местным жителям, отметив, что зачастую причинами возникновения пожара становятся:
- Нарушение правил пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации электрических сетей и электроустановок.
- Нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печей и дымоходов.
При монтаже и строительстве электроустановок и систем печного отопления в жилых домах в ведомстве призывают обращаться к профессионально сертифицированным специалистам и пользоваться их услугами.
Ранее сообщалось о том, что спасатели дважды за ночь пришли на помощь пациентам и медикам в Костанайской и Акмолинской областях.
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