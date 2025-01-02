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Происшествия

В поселке под Астаной произошло одновременно два пожара

В поселке под Астаной произошло одновременно два пожара, фото - Новости Zakon.kz от 02.01.2025 11:56 Фото: МЧС РК
1 января 2025 года в поселке Коянды Акмолинской области произошло одновременно два пожара: горела кровля частного жилого дома и хозяйственной постройки, cообщает Zakon.kz.

Силами ДЧС оба пожара удалось ликвидировать.

"Пострадавших нет, причины устанавливается", – уточняется в сообщении.

По информации ДЧС Акмолинской области, информация о пожаре поступила на линию "101" в 18:35. Уже в 18:59 на место происшествия прибыли два спецавтомобиля из Астаны.

"На момент прибытия первого боевого расчета крыша дома сгорела на 80%. В 20:30 пожар полностью ликвидировали", – рассказали в ДЧС.

В ДЧС региона обратились к местным жителям, отметив, что зачастую причинами возникновения пожара становятся:

  • Нарушение правил пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации электрических сетей и электроустановок.
  • Нарушение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печей и дымоходов.

При монтаже и строительстве электроустановок и систем печного отопления в жилых домах в ведомстве призывают обращаться к профессионально сертифицированным специалистам и пользоваться их услугами.

Ранее сообщалось о том, что спасатели дважды за ночь пришли на помощь пациентам и медикам в Костанайской и Акмолинской областях.

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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