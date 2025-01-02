Землетрясение зафиксировали в 192 км от Алматы

2 января 2025 года сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСНиИ" МЧС РК зарегистрировала землетрясение, которое произошло в 17:13 по времени Астаны на территории Казахстана, сообщает Zakon.kz.

"Очаг землетрясения располагается в 192 км на севере-восток от Алматы", – рассказали в МЧС РК.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила два балла. Их ощутили жители сел Чунджа, Кокпек и Шелек в Алматинской области, а также в городе Жаркенте и селе Сарыозек в Жетысуской области.

Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало.

Утром 2 января 2025 года землетрясение произошло в 353 километрах на северо-восток от Алматы. Толчки зафиксировали на территории Китая.