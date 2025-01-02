В Костанайской области пять легковушек с людьми попали в снежный занос
Фото: pexels
В Карасуском районе на трассе Карасу – Б. Чураковка пять легковых автомобилей, где находились 13 человек попали в снежный занос, сообщает Zakon.kz.
По информации МЧС Казахстана, на помощь к ним поспешили спасатели.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Они отбуксировали все автомобили на очищенный участок. После этого все 13 человек смогли продолжить движение.
"В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
Благодарные путники восхитились смелостью и профессионализмом спасателей.
Недавно в Карасуском районе Дед Мороз и Снегурочка поздравили спасателей, несущих службу в селе Новоселовка.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript