#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Происшествия

182 человека спасли сотрудники МЧС за два дня нового года

МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 12:42 Фото: МЧС РК
В новогодние праздники спасатели МЧС работают в усиленном режиме. За два дня они совершили 396 выездов, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе министерства рассказали, что за 1 и 2 января помощь спасателей потребовалась на 195 пожарах и 201 раз их вызывали на поисковые и аварийно-спасательные работы.

"Во время таких вызовов были спасены и эвакуированы 182 человека, в том числе 57 детей", – отметили в МЧС.
пожар, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 12:42

Фото: МЧС РК

В ведомстве призывали граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.

МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 12:42

Фото: МЧС РК

МЧС РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 12:42

Фото: МЧС РК

Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.

Ранее сообщалось, что в ночь на 3 января 2025 года в Алматы более 100 человек выбежали на улицу из-за пожара в квартире многоэтажного дома в мкр. Каргалы по ул. Кенесары хана.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Трое молодых людей взобрались на памятник Абаю и Пушкину ради селфи в Петропавловске
Происшествия
12:48, Сегодня
Трое молодых людей взобрались на памятник Абаю и Пушкину ради селфи в Петропавловске
Появились детали гибели мужчины на подстанции в Актюбинской области
Происшествия
06:20, Сегодня
Появились детали гибели мужчины на подстанции в Актюбинской области
Путаница светофоров стала причиной нелепого ДТП в Алматы
Происшествия
04:14, 03 января 2025
Путаница светофоров стала причиной нелепого ДТП в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: