182 человека спасли сотрудники МЧС за два дня нового года
Фото: МЧС РК
В новогодние праздники спасатели МЧС работают в усиленном режиме. За два дня они совершили 396 выездов, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе министерства рассказали, что за 1 и 2 января помощь спасателей потребовалась на 195 пожарах и 201 раз их вызывали на поисковые и аварийно-спасательные работы.
"Во время таких вызовов были спасены и эвакуированы 182 человека, в том числе 57 детей", – отметили в МЧС.
Фото: МЧС РК
В ведомстве призывали граждан соблюдать меры пожарной безопасности, следить за штормовыми предупреждениями, изменениями погоды, сообщениями о закрытии дорог, а также не выезжать в дальние поездки.
Фото: МЧС РК
Фото: МЧС РК
Населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий необходимо воздержаться от пеших прогулок на дальние расстояния.
Ранее сообщалось, что в ночь на 3 января 2025 года в Алматы более 100 человек выбежали на улицу из-за пожара в квартире многоэтажного дома в мкр. Каргалы по ул. Кенесары хана.
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