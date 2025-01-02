Свыше 100 человек выбежали ночью на улицу из-за пожара в Алматы

Ночью 3 января из-за пожара в мкр. Каргалы по ул. Кенесары хана самостоятельно вышли на улицу более 100 человек, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС страны, пожар случился в квартире на четвертом этаже многоквартирного жилого дома. Силами МЧС по лестничному маршу спасено 22 человека, из них 10 детей и эвакуировано 20 человек.

"До прибытия пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу более 100 человек", – говорится в сообщении.

Пожар оперативно ликвидирован на площади 10 кв. м. Причина пожара устанавливается.

Часами ранее в микрорайоне Тастыбулак Наурызбайского района по улице Обувщик на территории частной базы отдыха загорелась сакская баня.