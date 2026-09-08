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Происшествия

ГАЗель столкнулась с автобусом в Карагандинской области

ДТП, Карагандинская область , фото - Новости Zakon.kz от 08.09.2026 19:52 Фото: скриншот видео
Последствия ДТП в Карагандинской области попали на видео и разлетелись по соцсетям. Ситуацию прокомментировали в местном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области пояснили, что сегодня, 8 сентября 2026 года, примерно в трех километрах от Караганды, в районе животноводческого хозяйства "Волынский", произошло столкновение автомобиля ГАЗель и маршрутного автобуса, следовавшего по маршруту "Караганда – Жайрем".

"Водитель автомобиля ГАЗель и его пассажир, а также двое пассажиров маршрутного автобуса доставлены в медицинские учреждения. Данный факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – уточнили в полиции.

Между тем в Алматы утром 8 сентября 2026 года произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автокрана.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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