ГАЗель столкнулась с автобусом в Карагандинской области

Последствия ДТП в Карагандинской области попали на видео и разлетелись по соцсетям. Ситуацию прокомментировали в местном департаменте полиции, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области пояснили, что сегодня, 8 сентября 2026 года, примерно в трех километрах от Караганды, в районе животноводческого хозяйства "Волынский", произошло столкновение автомобиля ГАЗель и маршрутного автобуса, следовавшего по маршруту "Караганда – Жайрем".

"Водитель автомобиля ГАЗель и его пассажир, а также двое пассажиров маршрутного автобуса доставлены в медицинские учреждения. Данный факт зарегистрирован в полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – уточнили в полиции.

Между тем в Алматы утром 8 сентября 2026 года произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автокрана.