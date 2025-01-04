В Актобе закладчика задержали в день его рождения

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции Актобе задержали молодого человека, у которого было обнаружено 24 свертка с порошкообразным веществом. Причем, молодого человека задержали именно в день его рождения, сообщает Zakon.kz.

Эксперты подтвердили, что в свертках находился синтетический наркотик "мефедрон". Молодой человек пошел на сотрудничество с органами правопорядка и указал несколько мест, где он делал закладки наркотиков.

"По данному факту начато досудебное расследование. Задержанный, которому в день задержания исполнился 21 год, помещен в изолятор временного содержания", – сообщили в полиции.

Ранее в уголовном суде Актюбинской области огласили приговор учителю истории и зубному технику. Их обвинили в изготовлении наркотиков. А также учителя – в организации убийства свидетеля их промысла, которое совершил дантист.

