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Происшествия

В Актобе закладчика задержали в день его рождения

мефедрон, задержание, полиция, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 15:56 Фото: Polisia.kz.
В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции Актобе задержали молодого человека, у которого было обнаружено 24 свертка с порошкообразным веществом. Причем, молодого человека задержали именно в день его рождения, сообщает Zakon.kz.

Эксперты подтвердили, что в свертках находился синтетический наркотик "мефедрон". Молодой человек пошел на сотрудничество с органами правопорядка и указал несколько мест, где он делал закладки наркотиков.  

"По данному факту начато досудебное расследование. Задержанный, которому в день задержания исполнился 21 год, помещен в изолятор временного содержания", – сообщили в полиции.

Ранее в уголовном суде Актюбинской области огласили приговор учителю истории и зубному технику. Их обвинили в изготовлении наркотиков. А также учителя – в организации убийства свидетеля их промысла, которое совершил дантист.

Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
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