Трое суток искали пропавшего пастуха в степи Костанайской области
Фото: скриншот видео
Сотрудники МЧС нашли жителя Жангельдинского района, пропавшего 21 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в МЧС, мужчина пропал 21 ноября, а нашли его 23-го числа.
Мужчина 1979 года рождения выехал на мотоцикле для поиска скота и направился в неизвестную сторону. Отсутствие телефона серьезно усложнило поисковые работы.
"К поискам были привлечены силы МЧС, сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и жители близлежащих сел. Благодаря оперативной и слаженной работе поисково-спасательной группы мужчину удалось найти живым и невредимым", – сообщили в МЧС.
Сотрудники МЧС обнаружили его в 35 км от села Шили, в районе населенного пункта Акжар, на открытой местности.
Состояние найденного удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.
МЧС напоминает: отправляясь в отдаленные районы, обязательно сообщайте близким свой маршрут и предполагаемое время возвращения. Это поможет спасти жизнь.
