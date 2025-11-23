#АЭС в Казахстане
События

Трое суток искали пропавшего пастуха в степи Костанайской области

Фото: скриншот видео
Сотрудники МЧС нашли жителя Жангельдинского района, пропавшего 21 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в МЧС, мужчина пропал 21 ноября, а нашли его 23-го числа.

Мужчина 1979 года рождения выехал на мотоцикле для поиска скота и направился в неизвестную сторону. Отсутствие телефона серьезно усложнило поисковые работы.

"К поискам были привлечены силы МЧС, сотрудники полиции, представители местных исполнительных органов и жители близлежащих сел. Благодаря оперативной и слаженной работе поисково-спасательной группы мужчину удалось найти живым и невредимым", – сообщили в МЧС.

Сотрудники МЧС обнаружили его в 35 км от села Шили, в районе населенного пункта Акжар, на открытой местности.

Состояние найденного удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

МЧС напоминает: отправляясь в отдаленные районы, обязательно сообщайте близким свой маршрут и предполагаемое время возвращения. Это поможет спасти жизнь.

Ранее запертого в квартире ребенка спасли в Караганде.

Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
