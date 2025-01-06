Полицейский получил ранение, спасая охранника кафе от вооруженного посетителя
Фото: polisia.kz
В Таразе 3 января рано утром посетитель с ножом накинулся на охранника, на помощь подоспел сотрудник полиции, сообщает Zakon.kz.
По информации ДП Жамбылской области, около 05:00 в одном из кафе города пьяный 21-летний молодой человек повздорил с охранником заведения.
"Мужчина напал на охранника с ножом и попытался нанести ему телесные повреждения. Вовремя вмешался сотрудник полиции, который вышел в этот день на усиленную службу. Спасая охранника, лейтенант полиции пострадал от ножевого ранения (получил ранение руки)", – сообщили в полиции.
Несмотря на ранение, сотрудник, применив приемы рукопашного боя, обезвредил нападавшего и предотвратил тяжкое преступление. Полицейский задержал подозреваемого до прибытия следственно-оперативной группы.
В настоящее время в отношении задержанного начато уголовное дело по факту хулиганства, проводятся следственные действия.
Другие молодые люди в Жамбылской области отметили новогодние праздники салютами, запущенными с багажника двигавшейся машины. Водителя тоже постигло наказание.
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