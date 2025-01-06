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События

Салюты с багажника машины на ходу запустил казахстанец

Салют с багажника машины в Жамбылской области, Мерке, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 14:03 Фото: ДП Жамбылской области
На видео попал инцидент с запуском фейерверков прямо с машины, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что это было в Жамбылской области.

"В ходе мониторинга камер видеонаблюдения зафиксировано грубое нарушение на одной из центральных улиц Меркенского района. Водитель в 03:00 ночи закрепил пиротехнику на багажник машины и запустил ее на полном ходу автомобиля. 28-летний мужчина привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 436 КоАП РК (Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах)", – сообщили в ДП региона.

Наказание по этой статье влечет штраф в размере 20 месячных расчетных показателей с конфискацией пиротехнических изделий.

Отметим, что в новогодние праздники от использования пиротехнических средств в Казахстане пострадали 63 человека, в том числе 20 детей.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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