В Алматы пешеход погиб под колесами авто, решив перебежать дорогу в неположенном месте
Автомобиль Nissan Cefiro, двигавшийся в восточном направлении, сбил мужчину, внезапно выбежавшего на проезжую часть.
Фото: Zakon.kz
По словам водителя, скорость его автомобиля составляла около 50 км/ч. Однако удара оказалось достаточно, чтобы мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавший скончался до прибытия медиков.
Фото: Zakon.kz
Личность погибшего установлена – это мужчина 1981 года рождения. Согласно данным сотрудников дорожной полиции, он пересекал дорогу в неположенном месте, хотя всего в 100 метрах от места ДТП находился надземный пешеходный переход.
Фото: Zakon.kz
На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники дорожной полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Инцидент привел к образованию значительной пробки на проспекте Рыскулова в восточном направлении.
Это уже второе ДТП в Алматы, которое произошло за вечер. Ранее на дороге, ведущей к высокогорному катку "Медео", произошла серьезная авария с участием двух автомобилей, пострадали пять человек.