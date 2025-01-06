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Происшествия

В Алматы пешеход погиб под колесами авто, решив перебежать дорогу в неположенном месте

В Алматы пешеход погиб под колесами авто, решив перебежать дорогу в неположенном месте, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 23:47 Фото: Zakon.kz
6 января на проспекте Рыскулова в Алматы, напротив торгового центра "Бакорда", произошел смертельный наезд, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Nissan Cefiro, двигавшийся в восточном направлении, сбил мужчину, внезапно выбежавшего на проезжую часть.

В Алматы пешеход погиб под колесами авто, решив перебежать дорогу в неположенном месте, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 23:47

Фото: Zakon.kz

По словам водителя, скорость его автомобиля составляла около 50 км/ч. Однако удара оказалось достаточно, чтобы мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму. Пострадавший скончался до прибытия медиков.

В Алматы пешеход погиб под колесами авто, решив перебежать дорогу в неположенном месте, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 23:47

Фото: Zakon.kz

Личность погибшего установлена – это мужчина 1981 года рождения. Согласно данным сотрудников дорожной полиции, он пересекал дорогу в неположенном месте, хотя всего в 100 метрах от места ДТП находился надземный пешеходный переход.

В Алматы пешеход погиб под колесами авто, решив перебежать дорогу в неположенном месте, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 23:47

Фото: Zakon.kz

На месте происшествия работают криминалисты и сотрудники дорожной полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Инцидент привел к образованию значительной пробки на проспекте Рыскулова в восточном направлении.


Это уже второе ДТП в Алматы, которое произошло за вечер. Ранее на дороге, ведущей к высокогорному катку "Медео", произошла серьезная авария с участием двух автомобилей, пострадали пять человек. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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