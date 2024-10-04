Жительница Степногорска во время инсульта оказалась заперта в своей квартире
Фото: пресс-служба МЧС РК
4 октября в Степногорске женщине стало плохо. В квартире она находилась одна. Открыть дверь врачам она не сумела, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, спасатели с помощью аварийно-спасательных инструментов вошли в квартиру.
"В квартире находилась женщина. Спасатели передали женщину бригаде скорой помощи. При обследовании каретой скорой помощи выяснилось, что у женщины инсульт", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Астане бойцы Нацгвардии спасли девушку, пытавшуюся свести счеты с жизнью.
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