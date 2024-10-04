Жительница Степногорска во время инсульта оказалась заперта в своей квартире

Фото: пресс-служба МЧС РК

4 октября в Степногорске женщине стало плохо. В квартире она находилась одна. Открыть дверь врачам она не сумела, сообщает Zakon.kz.

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