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Происшествия

Из России доставлены семь казахстанцев, пострадавшие в ДТП под Самарой

Пустая палата, больница, лечение, медицинские приборы , фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 11:20 Фото: primeminister.kz
В больницы Уральска после дорожно-транспортного происшествия под российской Самарой доставлены пострадавшие казахстанцы, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 января 2025 года рассказали в Министерстве здравоохранения РК.

"Шестеро граждан Казахстана, из них двое детей, пострадавших в автомобильной аварии на трассе "Самара – Большая Черниговка" (Самарская область РФ), транспортированы сегодня с помощью 6 единиц санитарного автотранспорта в медицинские учреждения Уральска. Еще один пострадавший соотечественник доставлен бригадой Департамента ЧС", – говорится в разосланном во вторник сообщении.

После сообщения о случившемся ДТП на территории России с участием казахстанских граждан на место происшествия оперативно выехали шесть бригад Скорой помощи.

"С учетом тяжести повреждений и травм в составе бригад для оказания экстренной медпомощи находились детские и взрослые травматологи, хирурги, нейрохирург, реаниматолог, 6 фельдшеров. У пострадавших в аварии зафиксированы множественные травмы в виде сотрясения головного мозга, переломов конечностей, тазовых костей, позвоночника, ушибы, гематомы, состояние средней степени тяжести".Пресс-служба МЗ РК

В Минздраве уточнили, что пятерых взрослых пострадавших доставили для госпитализации в Городскую многопрофильную больницу Уральска, двоих детей – в Областную детскую многопрофильную больницу, где им оказывается полный объем медицинской помощи.

"В ходе транспортировки бригадами Скорой ухудшения состояния пациентов не допущено", – заверили в пресс-службе МЗ РК.

Ранее в Алматы на дороге к Медео произошло мощное лобовое столкновение, в ходе которого пострадали пять человек.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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