Полицейскому удалось вовремя потушить горящий автомобиль на заправке в Атырау

7 января около 10:20 инспектор батальона патрульной полиции Данияр Жардемгали возвращался домой после ночного дежурства. На территории АЗС он заметил, что автомобиль Nissan охвачен пламенем, и решил помочь с тушением пожара, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, страж порядка приблизился к горящему автомобилю и, чтобы не допустить распространения огня на территорию заправки, оттолкнул его в безопасное место. Затем с помощью огнетушителя ему удалось быстро ликвидировать пламя.

"Благодаря решительности и профессионализму Данияра Жардемгали пожар был потушен еще до прибытия спасателей, что позволило избежать возможных трагических последствий. Пострадавших в результате происшествия нет", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Позже в соцсетях появилась видеозапись владельца авто, который выразил благодарность полицейскому за его действия.

Ранее сообщалось, что жительница Каскелена пострадала во время пожара в бутике с парфюмом.