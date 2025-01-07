Полицейскому удалось вовремя потушить горящий автомобиль на заправке в Атырау
Фото: polisia.kz
7 января около 10:20 инспектор батальона патрульной полиции Данияр Жардемгали возвращался домой после ночного дежурства. На территории АЗС он заметил, что автомобиль Nissan охвачен пламенем, и решил помочь с тушением пожара, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в полиции, страж порядка приблизился к горящему автомобилю и, чтобы не допустить распространения огня на территорию заправки, оттолкнул его в безопасное место. Затем с помощью огнетушителя ему удалось быстро ликвидировать пламя.
"Благодаря решительности и профессионализму Данияра Жардемгали пожар был потушен еще до прибытия спасателей, что позволило избежать возможных трагических последствий. Пострадавших в результате происшествия нет", – рассказали в пресс-службе МВД РК.
Позже в соцсетях появилась видеозапись владельца авто, который выразил благодарность полицейскому за его действия.
Ранее сообщалось, что жительница Каскелена пострадала во время пожара в бутике с парфюмом.
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