#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
527.3
544.86
4.95
Происшествия

Полицейскому удалось вовремя потушить горящий автомобиль на заправке в Атырау

полицейский потушил горящий автомобиль на заправке в Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 19:18 Фото: polisia.kz
7 января около 10:20 инспектор батальона патрульной полиции Данияр Жардемгали возвращался домой после ночного дежурства. На территории АЗС он заметил, что автомобиль Nissan охвачен пламенем, и решил помочь с тушением пожара, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в полиции, страж порядка приблизился к горящему автомобилю и, чтобы не допустить распространения огня на территорию заправки, оттолкнул его в безопасное место. Затем с помощью огнетушителя ему удалось быстро ликвидировать пламя.

"Благодаря решительности и профессионализму Данияра Жардемгали пожар был потушен еще до прибытия спасателей, что позволило избежать возможных трагических последствий. Пострадавших в результате происшествия нет", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Позже в соцсетях появилась видеозапись владельца авто, который выразил благодарность полицейскому за его действия.

Ранее сообщалось, что жительница Каскелена пострадала во время пожара в бутике с парфюмом.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау
Происшествия
20:22, Сегодня
Тело мужчины обнаружили на лавочке во дворе жилого дома в Актау
Жительница Каскелена пострадала во время пожара в бутике с парфюмом
Происшествия
17:57, Сегодня
Жительница Каскелена пострадала во время пожара в бутике с парфюмом
Пьяный посетитель кафе накинулся с ножом на полицейского в Таразе
Происшествия
16:19, Сегодня
Пьяный посетитель кафе накинулся с ножом на полицейского в Таразе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: