Жительница Каскелена пострадала во время пожара в бутике с парфюмом

В Каскелене 7 января 2025 года тушили бутик по продаже парфюмерии, расположенный на территории рынка "Жер-Ана", сообщает Zakon.kz.

В торговой точке после взрыва газо-воздушной смеси вспыхнули потолочные перекрытия, а также мебель на площади 10 кв. м.

"В результате пожара получила термические ожоги гражданка 1996 года рождения. В тушении были задействованы 11 сотрудников и две единицы техники", – рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Ранее сообщалось, что пьяный посетитель кафе накинулся с ножом на полицейского в Таразе. Инцидент произошел ранним утром 3 января 2025 года.