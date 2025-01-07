Жительница Каскелена пострадала во время пожара в бутике с парфюмом
Фото: Zakon.kz
В Каскелене 7 января 2025 года тушили бутик по продаже парфюмерии, расположенный на территории рынка "Жер-Ана", сообщает Zakon.kz.
В торговой точке после взрыва газо-воздушной смеси вспыхнули потолочные перекрытия, а также мебель на площади 10 кв. м.
"В результате пожара получила термические ожоги гражданка 1996 года рождения. В тушении были задействованы 11 сотрудников и две единицы техники", – рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.
Ранее сообщалось, что пьяный посетитель кафе накинулся с ножом на полицейского в Таразе. Инцидент произошел ранним утром 3 января 2025 года.
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