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Происшествия

Жительница Каскелена пострадала во время пожара в бутике с парфюмом

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 17:57 Фото: Zakon.kz
В Каскелене 7 января 2025 года тушили бутик по продаже парфюмерии, расположенный на территории рынка "Жер-Ана", сообщает Zakon.kz.

В торговой точке после взрыва газо-воздушной смеси вспыхнули потолочные перекрытия, а также мебель на площади 10 кв. м.

"В результате пожара получила термические ожоги гражданка 1996 года рождения. В тушении были задействованы 11 сотрудников и две единицы техники", – рассказали в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

Ранее сообщалось, что пьяный посетитель кафе накинулся с ножом на полицейского в Таразе. Инцидент произошел ранним утром 3 января 2025 года.

Андрей Дюсупов
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