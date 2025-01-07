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Происшествия

Спасатели показали, как помогают людям, застрявшим на трассе Алматы – Ташкент

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 20:53 Фото: скриншот видео
Вечером 7 января на закрытом участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент застряли восемь человек, в том числе трое детей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели помогли им не замерзнуть на трассе и доставили в пункт обогрева села Шакпак ата и села Б. Момышулы.

"В медицинской помощи никто не нуждался", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Улытауской области спасатели нашли пропавших фермеров.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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