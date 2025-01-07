Спасатели показали, как помогают людям, застрявшим на трассе Алматы – Ташкент

Фото: скриншот видео

Вечером 7 января на закрытом участке автодороги республиканского значения Алматы – Ташкент застряли восемь человек, в том числе трое детей, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, спасатели помогли им не замерзнуть на трассе и доставили в пункт обогрева села Шакпак ата и села Б. Момышулы. "В медицинской помощи никто не нуждался", – отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Улытауской области спасатели нашли пропавших фермеров.

Поделиться новостью