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Происшествия

Костанайские спасатели пришли на помощь годовалому малышу

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 01:10 Фото: пресс-служба МЧС РК
7 января сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС помогли ребенку, у которого застрял палец в кухонном дуршлаге, сообщает Zakon.kz.

Годовалый мальчик проявил любопытство и засунул палец в отверстие на ручке пластмассового дуршлага, но после не смог его вытащить.


"С помощью средств малой механизации – бокорезов они аккуратно разрезали ручку дуршлага, освободив палец ребенка. Малыш не пострадал". Пресс-служба МЧС РК

Ранее спасатели помогли доставить в Аркалык реаниматолога, фельдшера и подростка.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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