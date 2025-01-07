Костанайские спасатели пришли на помощь годовалому малышу

7 января сотрудники оперативно-спасательного отряда МЧС помогли ребенку, у которого застрял палец в кухонном дуршлаге, сообщает Zakon.kz.

Годовалый мальчик проявил любопытство и засунул палец в отверстие на ручке пластмассового дуршлага, но после не смог его вытащить.





"С помощью средств малой механизации – бокорезов они аккуратно разрезали ручку дуршлага, освободив палец ребенка. Малыш не пострадал". Пресс-служба МЧС РК

Ранее спасатели помогли доставить в Аркалык реаниматолога, фельдшера и подростка.