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Происшествия

Спасатели помогли доставить в Аркалык реаниматолога, фельдшера и подростка

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 00:37 Фото: скриншот видео
Из-за ухудшения погодных условий и закрытия автодороги областного значения Аркалык – Торгай спасатели Костанайской области пришли на помощь четырем гражданам, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, техника высокой проходимости ТРЭКОЛ позволила преодолеть снежные заносы и безопасно доставить людей до Аркалыка.

"Среди спасенных находился врач реаниматолог и фельдшер скорой помощи, которые задействованы в предстоящей операции, а также мужчина и подросток 2010 г.р. В медицинской помощи никто не нуждался. Оперативность и профессионализм спасателей помогли обеспечить безопасное прибытие граждан в город, несмотря на сложные погодные условия", – отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что более тысячи автомобилей застряли на трассах Жамбылской области.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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