Пожар вспыхнул в двухэтажном кафе в Алматы
В Алматы пожарные локализовали возгорание кровли двухэтажного кафе, расположенного в 1 микрорайоне в Ауэзовском районе, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, люди до прибытия пожарных самостоятельно вышли на улицу.
"Организована бесперебойная подача воды. Информация о пострадавших на 112 не поступала", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что шесть человек погибли в крупном пожаре в Павлодарской области.
