Помирились, но долг остался: житель Жамбылской области заплатит за лечение избитой жены

Мойынкумский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора района о взыскании с местного жителя материального ущерба, причиненного государству, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, ответчик нанес супруге повреждения средней степени тяжести, после чего женщину доставили в больницу, где она проходила лечение. На оказание медицинской помощи из государственных средств было затрачено 330 тыс. тенге.

Уголовное дело в отношении мужчины по факту умышленного причинения вреда здоровью средней степени тяжести прекратили в связи с примирением сторон.

Однако расходы государства на лечение потерпевшей остались невозмещенными. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании указанной суммы.

"Изучив все представленные доказательства и материалы дела, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований. Решением суда иск удовлетворен в полном объеме, с ответчика в пользу государства взыскано 330 тыс. тенге в счет возмещения материального ущерба, а также госпошлина". Мойынкумский районный суд Жамбылской области

Решение еще не вступило в законную силу.

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