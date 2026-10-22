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Происшествия

Помирились, но долг остался: житель Жамбылской области заплатит за лечение избитой жены

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие, насилие, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 20:54 Фото: pexels
Мойынкумский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску прокурора района о взыскании с местного жителя материального ущерба, причиненного государству, сообщает Zakon.kz.

Согласно материалам дела, ответчик нанес супруге повреждения средней степени тяжести, после чего женщину доставили в больницу, где она проходила лечение. На оказание медицинской помощи из государственных средств было затрачено 330 тыс. тенге.

Уголовное дело в отношении мужчины по факту умышленного причинения вреда здоровью средней степени тяжести прекратили в связи с примирением сторон.

Однако расходы государства на лечение потерпевшей остались невозмещенными. Прокурор обратился в суд с иском о взыскании указанной суммы.

"Изучив все представленные доказательства и материалы дела, суд пришел к выводу об обоснованности исковых требований. Решением суда иск удовлетворен в полном объеме, с ответчика в пользу государства взыскано 330 тыс. тенге в счет возмещения материального ущерба, а также госпошлина". Мойынкумский районный суд Жамбылской области

Решение еще не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области посетителя АЗС наказали за пьяную разборку со знакомой кассиршей, которую он приревновал.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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