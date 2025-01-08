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Происшествия

Бетономешалка столкнулась с двумя авто и снесла опору уличного освещения в Астане

Полиция, погоны, полицейский, сотрудник полиции, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 21:46 Фото: polisia.kz
8 января в Астане на проспекте Акжол произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля марки Shacman. Об этом Zakon.kz сообщили в столичном департаменте полиции.

В полиции рассказали, что 44-летний водитель не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на автомобили Infiniti и Tank, после чего столкнулся с опорой уличного освещения и опрокинулся на левый бок.

"В результате происшествия пострадавших нет. По данному факту проводится проверка. Департамент полиции напоминает водителям о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения", – добавили в ДП.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 8 января на проспекте Рыскулова в Алматы, не доезжая улицы Лобачевского, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких транспортных средств. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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