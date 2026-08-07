Казахстанца лишили прав на 7 лет после пьяной погони с полицией

Полицейские заметили автомобиль Toyota Carina, который нарушил правила дорожного движения (ПДД) и попытался скрыться. Однако водителя задержали, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 7 августа 2026 года в Департаменте полиции (ДП) Жамбылской области, 33-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования.

"По словам нарушителя, после ссоры с супругой он был зол, поэтому решил не останавливаться и попытался скрыться через переулки города. В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке", – добавили в ДП Жамбылской области.

По решению суда водителя лишили прав на 7 лет и отправили под арест на 15 суток. Всего с начала года в Жамбылской области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 923 водителя.

Казахстанцам ранее рассказали, как легко восстановить водительское удостоверение после лишения права управления транспортным средством. Вся процедура занимает несколько минут.

