Казахстанца лишили прав на 7 лет после пьяной погони с полицией
Фото: polisia.kz
Полицейские заметили автомобиль Toyota Carina, который нарушил правила дорожного движения (ПДД) и попытался скрыться. Однако водителя задержали, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали 7 августа 2026 года в Департаменте полиции (ДП) Жамбылской области, 33-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердили результаты медицинского освидетельствования.
"По словам нарушителя, после ссоры с супругой он был зол, поэтому решил не останавливаться и попытался скрыться через переулки города. В отношении водителя составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке", – добавили в ДП Жамбылской области.
По решению суда водителя лишили прав на 7 лет и отправили под арест на 15 суток. Всего с начала года в Жамбылской области за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения задержаны 923 водителя.
Казахстанцам ранее рассказали, как легко восстановить водительское удостоверение после лишения права управления транспортным средством. Вся процедура занимает несколько минут.
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