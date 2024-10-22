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Угрожал ножом и пистолетом: депутата арестовали в Карагандинской области

Депутата арестовали в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 20:40 Фото: pxhere
Депутата Нуринского районного маслихата Серика Бекмагамбетова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, народный избранник стал фигурантом уголовного дела по двум статьям, сообщает Zakon.kz.

По информации Astana TV, 21 октября в поселке Ахметауыл Карагандинской области нетрезвый мужчина угрожал оружием 60-летнему местному жителю. Сотрудники полиции установили и задержали 38-летнего депутата районного маслихата.

"В отношении него составлен административный материал по статье "мелкое хулиганство" и по решению суда он арестован на 15 суток. Кроме того, возбуждено уголовное дело по статьям "угроза" и "незаконное ношение огнестрельного оружия". В настоящее время все доводы потерпевшего тщательно проверяются. Уголовное дело находится на контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области", – рассказали в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Ранее сына депутата Мажилиса Даулета Турлыханова лишили свободы.

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