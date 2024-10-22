Угрожал ножом и пистолетом: депутата арестовали в Карагандинской области

Фото: pxhere

Депутата Нуринского районного маслихата Серика Бекмагамбетова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство. Кроме того, народный избранник стал фигурантом уголовного дела по двум статьям, сообщает Zakon.kz.

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