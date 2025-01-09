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Происшествия

Рекордное количество наркотиков изъяли в результате двух операций в Алматинской области

наркотики изъяли в результате двух операций в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 01:06 Фото: polisia.kz
В результате крупнейшей операции 2024 года ликвидированы две нарколаборатории и изъято рекордное количество наркотиков и прекурсоров, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, в селе КазЦИК Илийского района полицией обнаружена лаборатория по производству мефедрона. У задержанного 25-летнего гражданина изъято более 34 кг готового наркотика и 148 кг прекурсоров.

"Это изъятие стало самым масштабным в стране за 2024 год. Допрос подозреваемого позволил обнаружить еще одну лабораторию. Там было изъято оборудование, химические вещества и более 24 кг наркотиков. Общий итог операции: почти 60 кг наркотиков, 95 кг прекурсоров в твердом виде и 250 л – в жидком", – заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что гашиш и марихуану хранил житель Костаная в собственном мебельном цехе.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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