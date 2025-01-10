Крупную наркосеть ликвидировали в Казахстане

В Казахстане ликвидирована крупная преступная сеть, поставлявшая прекурсоры для нарколабораторий, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 10 января в прокуратуре города Алматы, стоимость одного килограмма прекурсоров на черном рынке составляет 250 долларов. Общая сумма изъятых веществ оценивается свыше 800 тыс. долларов.

"С августа 2024 года сотрудники УПН разрабатывали преступную группу, участники которой использовали мессенджер Telegram для координации действий. В ходе работы установлено три склада для хранения прекурсоров: один в городе Алматы и два в Илийском районе Алматинской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 1 января текущего года оперативники зафиксировали передачу 180 кг прекурсоров из Алматы в Карагандинскую область. Там были обнаружены нарколаборатории, где задержаны лица, причастные к их функционированию.

9 января проведены одновременные задержания девяти участников преступной группы на территории Алматы и Алматинской области, где обнаружена нарколаборотория.

В ходе санкционированных обысков изъято:

прекурсоры в особо крупном размере: 3 тонны 210 литров;

лабораторное оборудование для изготовления наркотиков;

оружие и боеприпасы, включая предметы, похожие на пистолет, ружье и гранату;

наркотические вещества растительного и порошкообразного происхождения.





"Подозреваемые помещены в изолятор временного содержания, ведется досудебное расследование для установления всех звеньев преступной цепи", – рассказали в прокуратуре.

Ранее стало известно, что рекордное количество наркотиков изъяли в результате двух операций в Алматинской области.

