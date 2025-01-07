Гашиш и марихуану хранил житель Костаная в собственном мебельном цехе

Предприниматель из Костаная хранил гашиш и марихуану в собственном мебельном цехе, сообщает Zakon.kz.

Вещество зеленого цвета обнаружили сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области с помощью розыскной собаки. По подозрению задержали 38-летнего мужчину.

"Экспертиза показала, что изъятое – это 600 грамм гашиша и почти 500 грамм марихуаны. Стоит отметить, что такое количество относится к особо крупному размеру, что намного отягощает уголовную ответственность. По данному факту полиция проводит досудебное расследование", – пояснили в пресс-службе МВД РК.

За незаконное хранение в целях сбыта особо крупной партии наркотических средств предпринимателю грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

12 декабря в Кокшетау вынесли приговор за аптечную наркоманию. Осужденный выплатит штраф за незаконное приобретение и хранение "Трамадола". По словам мужчины, незаконные вещества он нашел на улице.