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Происшествия

Гашиш и марихуану хранил житель Костаная в собственном мебельном цехе

наркотики, гашиш,, фото - Новости Zakon.kz от 07.01.2025 09:48 Фото: МВД РК
Предприниматель из Костаная хранил гашиш и марихуану в собственном мебельном цехе, сообщает Zakon.kz.

Вещество зеленого цвета обнаружили сотрудники подразделения по противодействию наркопреступности ДП Костанайской области с помощью розыскной собаки. По подозрению задержали 38-летнего мужчину.

"Экспертиза показала, что изъятое – это 600 грамм гашиша и почти 500 грамм марихуаны. Стоит отметить, что такое количество относится к особо крупному размеру, что намного отягощает уголовную ответственность. По данному факту полиция проводит досудебное расследование", – пояснили в пресс-службе МВД РК.

За незаконное хранение в целях сбыта особо крупной партии наркотических средств предпринимателю грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

12 декабря в Кокшетау вынесли приговор за аптечную наркоманию. Осужденный выплатит штраф за незаконное приобретение и хранение "Трамадола". По словам мужчины, незаконные вещества он нашел на улице.

Андрей Дюсупов
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