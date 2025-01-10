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Происшествия

В Туркестанской области одновременно спасли трех рожениц

В Туркестанской области спасли сразу трех рожениц, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 05:58 Фото: pixabay
Сотрудники МЧС оказали помощь бригаде скорой медицинской помощи в Туркестанской области, сообщает Zakon.kz.

На пульт 112 поступило сообщение от оператора станции скорой помощи о том, что в селе Байдибек ата одноименного района Туркестанской области требуется помощь в транспортировке трех рожениц.

Из-за сильных порывов ветра и гололеда проезд для кареты скорой помощи был затруднен, спасатели выдвинулись на технике повышенной проходимости и взяли с собой двух медработников.

Добравшись до места вызова, спасатели транспортировали женщин и их близких до бригады скорой помощи, ожидающей их на безопасном участке дороги и благополучно передали пациенток врачам.

9 января между селами Чистополье и Салкынколь в районе им. Г. Мусрепова СКО легковой автомобиль оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение. 35-летний мужчина обратился за помощью спасателей по номеру 112.

Аксинья Титова
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