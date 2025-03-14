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Происшествия

Полиция Казахстана задержала 85 преступников из стран СНГ и дальнего зарубежья

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, участок полиции, сотрудник полиции, сотрудники полиции, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 08:28 Фото: primeminister.kz
За два месяца 2025 года сотрудниками МВД задержано 311 подозреваемых, разыскиваемых правоохранительными органами Республики Казахстан, в том числе 85 человек по международным запросам, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МВД страны, установлено местонахождение 145 без вести пропавших лиц. Так, принятыми мерами в Туркестанской области столичными полицейскими задержан 40-летний мужчина, который в прошлом году открыто похитил автомашину жителя Астаны.

"В Мангистауской области сотрудниками Департамента полиции Кызылординской области задержан 50-летний мужчина, реализовавший более девяти кг гашиша", – рассказал начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Полицией Казахстана для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 85 преступников. Также в аэропорту Варшавы задержан мужчина, который в декабре 2014 года обманом похитил у граждан Казахстана деньги в размере одного миллиона долларов США. В городе Анталья Турецкой Республики задержана 39-летняя женщина, которая завладела деньгами жителей Алматы на общую сумму 146 тыс. долларов США.

На днях в городе Кокшетау установили личность парня, невольно участвующего в мошеннической схеме.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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