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Происшествия

Госслужащие подрались в кафе в Атырау: один в коме

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои , фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2025 16:22 Фото: unsplash
В Атырау произошла драка между сотрудниками транспортной прокуратуры и Департамента государственных доходов Атырауской области, сообщает Zakon.kz.

По информации местного издания Atyrau ONLINE, инцидент произошел 28 января в ресто-пабе. Около полуночи словесная перепалка между гостями переросла в драку, во время которой заместитель руководителя ДГД получил удар в голову. Его госпитализировали. Врачи оценивают его состояние как тяжелое – мужчина впал в кому.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Ведется расследование обстоятельств и причин конфликта.


"Департаментом полиции Атырауской области проводится досудебное расследование по факту получения сотрудником ДГД телесных повреждений. В целях установления всех обстоятельств, в том числе участия сотрудников прокуратуры, Главной транспортной прокуратурой проводится служебная проверка", – прокомментировали инцидент в транспортной прокуратуре РК.

22 января Zakon.kz писал о нападении на сотрудников Специального отряда быстрого реагирования в Астане: группа парней на улице избила их и скрылась на BMW. 

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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