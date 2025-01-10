Агрессивного астанчанина наказали за "драку" с лифтом в одном из ЖК
Фото: pexels
В Астане 34-летний хулиган выбил дверь лифта и за это получил 15 суток ареста, сообщает Zakon.kz.
По данным полиции, инцидент произошел в одном из жилых домов города, где 34-летний житель умышленно сломал дверь лифта, ударив ее ногой.
"Полицейские установили личность нарушителя, и в результате он был привлечен к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Решением суда мужчина арестован на 15 суток и помещен в специальный приемник для административно арестованных", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Житель Астаны угнал авто, но через 400 метров застрял в сугробе.
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