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Общество

Агрессивного астанчанина наказали за "драку" с лифтом в одном из ЖК

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2025 18:23 Фото: pexels
В Астане 34-летний хулиган выбил дверь лифта и за это получил 15 суток ареста, сообщает Zakon.kz.

По данным полиции, инцидент произошел в одном из жилых домов города, где 34-летний житель умышленно сломал дверь лифта, ударив ее ногой.

"Полицейские установили личность нарушителя, и в результате он был привлечен к ответственности за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Решением суда мужчина арестован на 15 суток и помещен в специальный приемник для административно арестованных", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Житель Астаны угнал авто, но через 400 метров застрял в сугробе. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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