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Происшествия

Пожар в здании КБТУ: что там происходит

Пожар в здании КБТУ: что там происходит, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 23:27 Фото: Zakon.kz
11 января 2025 года в Алматы силы Департамента по чрезвычайным ситуациям работают по повышенному третьему рангу пожара на территории Казахстанско-Британского университета, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, возгорание произошло в чердачном помещении пятиэтажного здания. Ликвидацию осложняют конструктивные особенности объекта и наличие скрытых очагов горения.

На месте развернуты три автолестницы, а две автоцистерны подключены к пожарным гидрантам. Спасатели продолжают бороться с огнем, пожар пока не локализован. 

По словам корреспондента Zakon.kz, крыша сейчас горит открытым пламенем. 

Пожар в здании КБТУ, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 23:27

Фото: Zakon.kz

Также в МЧС сообщили, что на месте пожара создан оперативный штаб.


"Командным центром МЧС Казахстана поручено нарастить силы и средства для ликвидации возгорания. На месте работают 78 спасателей и 28 единиц техники ДЧС Алматы", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что в здании Казахстанско-Британского технического университета произошел пожар. Фотографии с места ЧП можно посмотреть тут

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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