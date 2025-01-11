Пожар в здании КБТУ: что там происходит
Фото: Zakon.kz
11 января 2025 года в Алматы силы Департамента по чрезвычайным ситуациям работают по повышенному третьему рангу пожара на территории Казахстанско-Британского университета, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, возгорание произошло в чердачном помещении пятиэтажного здания. Ликвидацию осложняют конструктивные особенности объекта и наличие скрытых очагов горения.
На месте развернуты три автолестницы, а две автоцистерны подключены к пожарным гидрантам. Спасатели продолжают бороться с огнем, пожар пока не локализован.
По словам корреспондента Zakon.kz, крыша сейчас горит открытым пламенем.
Фото: Zakon.kz
Также в МЧС сообщили, что на месте пожара создан оперативный штаб.
"Командным центром МЧС Казахстана поручено нарастить силы и средства для ликвидации возгорания. На месте работают 78 спасателей и 28 единиц техники ДЧС Алматы", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее стало известно, что в здании Казахстанско-Британского технического университета произошел пожар. Фотографии с места ЧП можно посмотреть тут.
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