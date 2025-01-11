Пожар в здании КБТУ в Алматы локализовали

В Алматы пожар в здании Казахстанско-Британского университета локализовали, сообщает Zakon.kz.

"Пожар локализован. Тушение производится четырьмя боевыми участками. Процесс был осложнен особенностями строения здания, высокой пожарной нагрузкой и сильным задымлением", – говорится в сообщении МЧС РК.

Фото: Zakon.kz

В ведомстве отметили, что в момент локализации огня с крыши административного здания был снят флаг Казахстана. МЧС опубликовало кадры со спасенным флагом Казахстана.

Отметим, что здание Казахстанско-Британского технического университета – историческое. Именно в этом здании 16 декабря 1991 года был принят закон о госудаpственной независимости Республики Казахстан. Ранее в этом здании находился Дом правительства.

Вместе с тем в акимате Алматы сообщили, что администрация оказывает необходимое содействие службам по ЧС для ликвидации пожара в здании КБТУ.

"На месте находятся курируюший заместитель акима города Алматы Бейбут Шаханов, а также руководители структурных подразделений. Акиматом Алмалинского района организовано горячее питание и питье для пожарных", – говорится в сообщении акимата Алматы.

Ранее стало известно, что в здании Казахстанско-Британского технического университета произошел пожар. Фотографии с места ЧП можно посмотреть тут. Как тушили пожар можно узнать здесь.