Здание КБТУ загорелось в Алматы – фото с места ЧП
Фото: Zakon.kz
11 января пожар произошел в здании Казахстанско-Британского технического университета, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, в эти минуты в Алматы в одном из зданий по улице Толе би пожарные ликвидируют возгорание. По предварительным данным, на четвертом этаже в одном из помещений происходит горение потолочного перекрытия.
"Всего задействовано порядка 59 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС", – говорится в сообщении.
Фото: Zakon.kz
Как сообщает корреспондент Zakon.kz, движение автотранспорта между улицами Панфилова и Абылай хана полностью перекрыто в обоих направлениях.
Фото: Zakon.kz
По его словам, наблюдается сильное задымление, горит крыша.
Фото: Zakon.kz
Ранее сообщалось о другом пожаре. Строительный магазин горел на правом берегу Астаны.
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