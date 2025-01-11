Здание КБТУ загорелось в Алматы – фото с места ЧП

11 января пожар произошел в здании Казахстанско-Британского технического университета, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, в эти минуты в Алматы в одном из зданий по улице Толе би пожарные ликвидируют возгорание. По предварительным данным, на четвертом этаже в одном из помещений происходит горение потолочного перекрытия.

"Всего задействовано порядка 59 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС", – говорится в сообщении.

Фото: Zakon.kz

Как сообщает корреспондент Zakon.kz, движение автотранспорта между улицами Панфилова и Абылай хана полностью перекрыто в обоих направлениях.

Фото: Zakon.kz

По его словам, наблюдается сильное задымление, горит крыша.

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом пожаре. Строительный магазин горел на правом берегу Астаны.