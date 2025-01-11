#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.81
542.72
5.16
Происшествия

Здание КБТУ загорелось в Алматы – фото с места ЧП

Здание КБТУ загорелось в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 22:58 Фото: Zakon.kz
11 января пожар произошел в здании Казахстанско-Британского технического университета, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, в эти минуты в Алматы в одном из зданий по улице Толе би пожарные ликвидируют возгорание. По предварительным данным, на четвертом этаже в одном из помещений происходит горение потолочного перекрытия.

"Всего задействовано порядка 59 человек личного состава и 16 единиц техники ДЧС", – говорится в сообщении.
Здание КБТУ загорелось в Алматы – фото с места ЧП, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 22:58

Фото: Zakon.kz

Как сообщает корреспондент Zakon.kz, движение автотранспорта между улицами Панфилова и Абылай хана полностью перекрыто в обоих направлениях.

Здание КБТУ загорелось в Алматы – фото с места ЧП, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 22:58

Фото: Zakon.kz

По его словам, наблюдается сильное задымление, горит крыша. 

Здание КБТУ загорелось в Алматы – фото с места ЧП, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2025 22:58

Фото: Zakon.kz

Ранее сообщалось о другом пожаре. Строительный магазин горел на правом берегу Астаны. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Пожар в здании КБТУ: что там происходит
Происшествия
23:27, Сегодня
Пожар в здании КБТУ: что там происходит
Массовая драка произошла около кафе в Атырау: пострадали три человека
Происшествия
22:36, Сегодня
Массовая драка произошла около кафе в Атырау: пострадали три человека
Строительный магазин горел на правом берегу Астаны
Происшествия
18:34, Сегодня
Строительный магазин горел на правом берегу Астаны
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: