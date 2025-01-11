#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.81
542.72
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
526.81
542.72
5.16
Происшествия

Пожар в здании КБТУ в Алматы полностью потушили

Пожар в здании КБТУ в Алматы полностью ликвидировали, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 01:11 Фото: Zakon.kz
В Алматы в ночь на 12 января пожар в здании Казахстанско-Британского университета полностью ликвидировали, сообщает Zakon.kz.
"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 120 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели.

Ранее стало известно, что в здании Казахстанско-Британского технического университета произошел пожар. Фотографии с места ЧП можно посмотреть тут. Как тушили пожар можно узнать здесь.

Позже сообщалось, что пожар локализовали

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Пожар в здании КБТУ в Алматы полностью ликвидировали
Происшествия
01:11, 12 января 2025
Пожар в здании КБТУ в Алматы полностью ликвидировали
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: