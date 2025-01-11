Пожар в здании КБТУ в Алматы полностью потушили

В Алматы в ночь на 12 января пожар в здании Казахстанско-Британского университета полностью ликвидировали, сообщает Zakon.kz.

"Силами МЧС пожар полностью ликвидирован на площади 120 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте происшествия работают дознаватели.

Ранее стало известно, что в здании Казахстанско-Британского технического университета произошел пожар. Фотографии с места ЧП можно посмотреть тут. Как тушили пожар можно узнать здесь.

Позже сообщалось, что пожар локализовали.