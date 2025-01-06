Осужден главный эколог ВКО

В суде Усть-Каменогорска огласили приговор в отношении бывшего руководителя областного Департамента экологии Данияра Алиева, местного жителя Журкабаева и предпринимателя Длужевского, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Антикора от 6 января 2025 года, Алиев признан виновным в получении, Журкабаев – в посредничестве, а Длужевский – в даче взятки в сумме 4,5 млн тенге за выдачу коммерческой организации экологического разрешения на добычу золота.

"Приговором суда чиновник осужден к четырем годам лишения свободы, житель города – к одному году шести месяцам лишения свободы, предприниматель – к трем годам шести месяцам лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях в области разведки и добычи полезных ископаемых сроком на пять лет. Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе", – сообщили в Антикоре.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Оглашение приговора прошло в онлайн-режиме в присутствии работников Комитета экологии и его территориальных подразделений.

Отметим, что о задержании Алиева стало известно в декабре 2023 года. А летом 2024 года сотрудники Антикора задержали временно исполняющего обязанности руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамая Бутабаева.