#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
526.11
542.31
4.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
526.11
542.31
4.76
События

Осужден главный эколог ВКО

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 10:04 Фото: Zakon.kz
В суде Усть-Каменогорска огласили приговор в отношении бывшего руководителя областного Департамента экологии Данияра Алиева, местного жителя Журкабаева и предпринимателя Длужевского, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Антикора от 6 января 2025 года, Алиев признан виновным в получении, Журкабаев – в посредничестве, а Длужевский – в даче взятки в сумме 4,5 млн тенге за выдачу коммерческой организации экологического разрешения на добычу золота.

"Приговором суда чиновник осужден к четырем годам лишения свободы, житель города – к одному году шести месяцам лишения свободы, предприниматель – к трем годам шести месяцам лишения свободы, с запретом занимать руководящие должности в коммерческих организациях в области разведки и добычи полезных ископаемых сроком на пять лет. Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе", – сообщили в Антикоре.

Судебный акт в законную силу не вступил.

Оглашение приговора прошло в онлайн-режиме в присутствии работников Комитета экологии и его территориальных подразделений.

Отметим, что о задержании Алиева стало известно в декабре 2023 года. А летом 2024 года сотрудники Антикора задержали временно исполняющего обязанности руководителя Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области Мамая Бутабаева.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Поделиться новостью
Читайте также
Назначен аким Туркестанской области
События
11:03, Сегодня
Назначен аким Туркестанской области
Дархан Сатыбалды стал первым заместителем руководителя Администрации президента
События
09:04, Сегодня
Дархан Сатыбалды стал первым заместителем руководителя Администрации президента
Какие меры принимает Антикор для реализации принципа "Закон и Порядок"
События
20:08, 05 января 2025
Какие меры принимает Антикор для реализации принципа "Закон и Порядок"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: