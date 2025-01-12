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Происшествия

Сбежал с ножом из психбольницы: в полиции Костаная опровергли слухи о розыске мужчины

Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 12.01.2025 12:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Департаменте Костанайской области опровергли слухи о том, что из региональной психической лечебницы сбежал больной, вооруженный ножом. Фейковая ориентировка на него ранее распространилась в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

12 января 2025 года правоохранители рассказали, что действительно разыскивают мужчину в данный момент, но в связи с совершенно иными обстоятельствами, пишет "Наша Газета".

"Мужчину разыскивают по подозрению в совершении преступления по ч. 2 ст. 385 УК РК "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, совершенные неоднократно или группой лиц по предварительному сговору", – пояснили в Департаменте полиции.

Правоохранители подчеркнули, что информация о его побеге из психиатрической больницы с ножом не соответствует действительности, и напомнили горожанам, что за распространение ложной информации предусмотрена ответственность.

Ранее сообщалось, что в Казахстане находят лишь каждого второго беглеца, объявленного в розыск.

Андрей Дюсупов
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