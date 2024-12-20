В Казахстане находят лишь каждого второго беглеца, объявленного в розыск

Ежегодно в Казахстане объявляют в розыск более 2,5 тыс. человек, подозреваемых в совершении уголовных правонарушений. С учетом тех, кто уже находился в розыске в предыдущие годы, численность таких беглецов за год превышает пяти тысяч человек, сообщает Zakon.kz.

Ranking.kz пишет, что мониторинг Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК показывает, что за последние несколько лет показатели значительно превышали вышеприведенный уровень лишь в 2018-2019 годах. Тогда численность казахстанцев, находящихся в розыске, составляла более шести тысяч человек.

В январе-ноябре 2024 года в стране насчитывалось 4,1 тыс. разыскиваемых – на 19,8% меньше, чем за неполный прошлый год. Основная причина сокращения их численности – уменьшение числа "новеньких" в списке беглецов. Почти треть (31,2%) сбежали не от тюрьмы, а от ответственности. Судя по данным ведомства, за январь-ноябрь этого года 521 человека из 1,7 тыс. разыскиваемых не планировалось содержать под стражей, для них предполагалась иная мера пресечения.

В статистике по розыску учитываются также уголовные дела, которые были закрыты за период в процессе расследования, а разыскиваемые освободились от статуса подозреваемых. Доля таких прекращенных уголовных дел в этом году была небольшой: всего 2,6%.

"Результаты работы правоохранительных органов по розыску беглых подозреваемых можно проанализировать по данным о численности пойманных. Их доля с 2018-го от года к году варьируется в пределах 50-58%. Самый низкий показатель за последние несколько лет был отмечен как раз в текущем году. Из общей численности (4,1 тыс.) казахстанцев, находящихся в розыске за январь-ноябрь 2024-го, разыскали за этот период лишь около 1,8 тыс. человек, или 43,4%. Большую часть (68,5%) беглецов нашли, что называется, по горячим следам: они были поставлены на учет в текущем году", – говорится в исследовании.

Комитет ведет и статистику численности разыскиваемых казахстанцев, местонахождение которых установлено за пределами страны. За 11 месяцев 2024 года за границей обнаружили 530 таких беглецов. Это чуть больше 13% от общей численности разыскиваемых правонарушителей. Доля разыскиваемых, которые скрываются за границей, в предыдущие годы была еще больше – до 23,5%.

"В отчетах КПСиСУ ГП РК нет детализированных данных, которые бы позволили выделить, сколько из установленных за границей подозреваемых были задержаны и экстрадированы в Казахстан. Работа по розыску преступников за рубежом ведется совместно с Национальным центральным бюро Интерпола. Истории пойманных за границей преступников регулярно публикуются в СМИ. Вот недавние кейсы. В середине ноября из Турции в РК был экстрадирован казахстанец, подозреваемый в участии в международной террористической организации в Сирии, а потом и в Турции. Задержанием и экстрадицией из Бельгии завершился розыск казахстанца, которого искали по подозрению в том, что больше 25 лет назад он участвовал в похищении и убийстве соотечественника", – отметили аналитики.

Касательно за какие именно преступления в Казахстане объявляют в розыск, исследователи поясняют, что в градации по степени тяжести правонарушений большая часть (66,3%) разыскиваемых получили такой статус за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Из 4,1 тыс. человек за январь-ноябрь этого года к таким относились 2,7 тыс. человек. Пятую часть беглецов искали за преступления средней тяжести, еще 13% – за правонарушения небольшой тяжести.

К самым тяжким относятся уголовные преступления против личности. За неполный 2024 год в розыске находились 168 граждан, обвиняемых в убийстве. Из них четверо были объявлены в международный розыск, информация об их поиске опубликована на странице Интерпола. Находят, судя по статистике, только каждого четвертого разыскиваемого, подозреваемого в убийстве. Невысокие показатели также наблюдаются в розыске за изнасилование или насильственные действия сексуального характера в отношении детей. Из 112 насильников и педофилов, которых разыскивали с января по ноябрь текущего года, были пойманы только 39 человек. Самая небольшая доля (0,8%) задержанных наблюдается среди беглецов, подозреваемых в создании или участии в деятельности террористической группы. За 11 месяцев 2024 года насчитывалось 237 таких разыскиваемых. Из них две трети уже покинули Казахстан.

Больше половины беглецов составляют те, кто подозревается в совершении какого-либо преступления против собственности. В списке разыскиваемых за неполный 2024 год их уже насчитывается более 2,3 тыс. человек, или 57,9% от общей численности объявленных в розыск. Большая часть из них обвиняется в краже чужого имущества, мошенничестве или грабеже. 20 казахстанцев находятся в розыске за то, что создали или руководили финансовой пирамидой. Местонахождение пятерых из них установлено, они задержаны. Двое успели бежать за границу.

В отдельную категорию попадают разыскиваемые, дела по правонарушениям которых заведены сотрудниками Антикоррупционной службы. В сравнении с беглецами, находящимися в розыске за другие преступления, их немного: до 100 человек в год. Однако и доля успеха розыскной кампании в отношении бывших чиновников или граждан, совершивших коррупционные преступления, в сравнении с другими невелика: в пределах 12%-30%. Например, в январе-ноябре текущего года в списке таких разыскиваемых находился 71 казахстанец. Из них только 13 человек были найдены и помещены под стражу. Еще 20 подозреваемых были установлены за границей, в число задержанных они пока не попали, резюмировали в исследовании.

Ежегодно около 60 казахстанских преступников принужденно возвращают на Родину.